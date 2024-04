I Beach Fossils a Ypsigrock 2024

Beach Fossils, Nation of Language, Tkay Maidza e No Windows sono i nuovi artisti che si aggiungono alla line up della 27ª edizione di Ypsigrock, confermando sempre di più la sua internazionalità che, insieme all’atmosfera intima, fanno del primo boutique festival d’Italia uno degli eventi più attesi dal pubblico degli appassionati di tutto il vecchio continente.

Castelbuono, in provincia di Palermo, ospiterà dunque anche i Beach Fossils, tra le band più acclamate della scena underground americana. E, dopo il forfait del 2022 causa Covid, saliranno finalmente sul palco di Ypsigrock i Nation of Language, tanto attesi dagli ypsini, con il loro synth pop che si candida ad essere uno dei momenti da ricordare di questa edizione. Inoltre, a Ypsigrock ci sarà spazio anche per l’eclettismo musicale della rapper Tkay Maidza e per l’emozione che saprà regalare il giovanissimo duo dream pop No Windows.

Le nuove band si aggiungono ai nomi svelati nelle scorse settimane per il lungo weekend di Ypsigrock, in programma dall’8 all’11 agosto 2024 a Castelbuono, che si prospetta come uno dei più ricercati della sua storia. (La redazione)