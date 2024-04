La raffinatezza e la creatività jazz di Elena Paparusso

Un’esplosione di creatività e raffinatezza jazz si manifesta nell’ultimo album di Elena Paparusso dal titolo Anatomy of the Sun. Uscito il 19 aprile 2024 per Parco della Musica Records, si tratto di un lavoro discografico di nove tracce che in qualche modo racchiudono un lungo percorso artistico dedicato alla musica.

Un viaggio musicale senza precedenti in cui Elena Paparusso non solo si cimenta come cantante e compositrice, guidando l’ascoltatore attraverso una serie di emozioni e profonde riflessioni personali.

Accompagnata da un ensemble di talentuosi musicisti come Domenico Sanna al pianoforte, Francesco Poeti alla chitarra e Francesco Fratini alla tromba, con Anatomy of the Sun la Paparusso crea un’atmosfera unica che si fonde armonicamente con la sua voce vibrante.

L’album si distingue per la sua fusione di tradizione jazzistica e sperimentazione sonora, unendo influenze della canzone afroamericana con una prospettiva contemporanea. Anatomy of the Sun trae ispirazione dalle Cosmicomiche di Italo Calvino, trasportando l’ascoltatore in un viaggio attraverso stelle e galassie, esplorando le emozioni umane con la stessa intensità con cui gli astronauti esplorano lo spazio.

Ma non è solo la musica a essere protagonista in questo straordinario lavoro. Elena Paparusso, originaria di Noci (Bari), porta la sua esperienza nel mondo della danza contemporanea attraverso due tracce dedicate al movimento dei corpi e alle loro relazioni, l’artista crea un dialogo vibrante tra suono e movimento, esplorando la connessione tra peso, orbita e realtà.

Intrigante, evocativo e audace, Anatomy of the Sun è molto più di un semplice album jazz. È un viaggio intimo attraverso le profondità dell’anima umana, un’esperienza sensoriale che incanta e ispira. Non perdere l’occasione di immergerti in questa straordinaria creazione musicale il prossimo 2 maggio 2024 alla Casa del Jazz di Roma, dove Elena Paparusso e il suo ensemble ti guideranno attraverso un’esibizione indimenticabile. (La redazione)