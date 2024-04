Il ritorno della band indie folk rock Bonny Light Horseman

Keep Me On Your Mind/See You Free segna il ritorno del trio indie folk/rock Bonny Light Horseman formato dalla cantante Anais Mitchell, Eric D. Johnson e Josh Kaufman, seguito di Rolling Golden Holly del 2022 e dell’omonimo esordio del 2020.

I Bonny Light Horseman hanno registrato il nuovo album Keep Me On Your Mind/See You Free prima in un pub perso nella campagna irlandese e in seguito tra le strade della loro New York, levigando la tradizione folk e rock secondo i canoni della scena indipendente americana. Il disco è stato registrato con la partecipazione di amici e collaboratori come JT Bates (batteria), Cameron Ralston (basso) e l’ingegnere del suono Bella Blasko.

La prima metà del disco è nata nel retro di un pub in Irlanda, con una strumentazione minimale equamente divisa tra materiale portato dalla band e altro trovato in loco. In seguito le registrazioni del disco si sono concluse a New York, dove la band risiede e aveva già lavorato ai primi due album.



Keep Me on Your Mind/See You Free è il disco più lungo della carriera del trio americano, un doppio lavoro con due titoli e ben 20 brani. Il disco è ampio e accogliente e racchiude gli accattivanti strati artistici del gruppo: le sue radici nei suoni e nello spirito lirico della musica folk tradizionale, i suoi rami in una versione più sperimentale ed emotivamente cruda della band.

Il nuovo album dei Bonny Light Horseman, in uscita il 7 giugno 2024, segna l’esordio del trio per Jagjaguwar, anticipato dai singoli When I Was Younger e I Know You Know. (La redazione)