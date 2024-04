Il tour italiano di Bonnie “Prince” Billy

Bonnie “Prince” Billy, alias del celebre cantautore statunitense Will Oldham, si distingue come uno dei principali esponenti della scena musicale emersa dagli anni Novanta. Oldham ha adottato numerosi pseudonimi nel corso della sua carriera, ma è sotto il nome di Bonnie “Prince” Billy che ha conquistato un posto di rilievo.

Un artista poliedrico

Dedito sia al folk scarnificato che all’alt-country obliquo, Will Oldham ha dimostrato una versatilità straordinaria nel suo approccio musicale. La sua capacità di evocare atmosfere intense e struggenti ha attirato l’attenzione di figure iconiche come Johnny Cash, che nel 2000 ha incluso una delle sue canzoni, I See A Darkness, nel suo acclamato album American III: Solitary Man.

L’album 2023

Nel 2023 è stato pubblicato via Domino Records il suo nuovo album dal titolo Keeping Secrets Will Destroy You. Registrato a Louisville da Nick Roeder, l’album vanta la collaborazione di talentuosi musicisti come Sara Louise Callaway al violino, Kendall Carter alle tastiere, Elisabeth Fuchsia alla viola e al violino, Dave Howard al mandolino, Drew Miller al sassofono e la voce di Dane Waters.

Emozioni intramontabili in dodici canzoni

Keeping Secrets Will Destroy You offre dodici tracce che portano la firma inconfondibile di Joseph Will Oldham, così all’anagrafe di Louisville, Kentucky. Le canzoni, raccontate attraverso la voce unica di Oldham, sono un flusso costante di emozioni essenziali e acerbe, ma al contempo delicatamente sobrie. Il disco è una deliziosa raccolta di ballate, ognuna arricchita da dettagli e sfumature che ne sottolineano la natura policroma e cangiante.

Il tour italiano del 2024

L’eclettico cantautore statunitense si esibirà a Torino il 15 maggio allo Spazio211, il 16 maggio al Santeria Toscana 31 di Milano, il 17 maggio al Teatro Farnese di Parma, il 18 maggio all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD), il 21 maggio all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia e il 22 maggio 2024 al Monk di Roma.

L’eredità musicale di Bonnie “Prince” Billy

Con Keeping Secrets Will Destroy You, Bonnie “Prince” Billy conferma il suo status di maestro nell’arte della narrazione attraverso la musica. Il suo talento nel trasmettere emozioni autentiche e universali continua a ispirare e affascinare un pubblico sempre più vasto, dimostrando che la sua eredità musicale rimarrà indelebile nel panorama della musica folk e dell’alt-country. (La redazione)