Aaron Frazer con il secondo album «Into the Blue»

Il talentuoso cantante e batterista Aaron Frazer è pronto a stupire il mondo della musica con il suo secondo album da solista, Into the Blue, in uscita il 28 giugno 2024 per l’etichetta Dead Oceans. Dopo il clamoroso successo del suo album d’esordio Introducing … di tre anni fa, Frazer torna con una produzione che è un’audace miscela di soul, psichedelia, spaghetti western, disco, gospel e hip-hop.

Il nuovo lavoro di Aaron Frazer è stato influenzato da una serie di esperienze personali significative. Dopo la fine di una lunga relazione, l’artista ha deciso di trasferirsi da Brooklyn a Los Angeles, intraprendendo un profondo viaggio interiore. Questo viaggio si riflette nei temi del dolore, della solitudine e della ricerca di guarigione attraverso la musica, che permeano l’intero album.

Con Into the Blue, Aaron Frazer mantiene la sua inconfondibile voce in falsetto e la scrittura vintage per cui è noto, ma introduce una mentalità di stampo hip-hop, intrecciando generi e tecniche di produzione. L’album presenta arrangiamenti imponenti, che ricordano i lavori di David Axelrod ed Ennio Morricone, ma con un tocco di modernità e un’etica DIY, con registrazioni effettuate direttamente dall’artista con iPhone e voci in presa diretta.

Per la realizzazione di Into The Blue, Aaron Frazer ha collaborato con il vincitore del Grammy Alex Goose come co-produttore dell’album. Goose è noto per i suoi campioni e le sue collaborazioni con artisti hip-hop di spicco come Freddie Gibbs, Madlib e Brockhampton. Frazer ha sperimentato l’utilizzo dei campioni, attingendo da fonti inaspettate come il gruppo r&b degli anni ’90 Hi-Five.

Il primo singolo estratto dall’album, Payback, è un’esplosiva gemma tutta da ballare, con ritmiche northern soul, chitarre fuzz e una trascinante linea di basso. Nato nel 1991 a Baltimora, Maryland, Aaron Frazer ha iniziato a suonare la batteria all’età di nove anni. Cresciuto ascoltando album iconici come Big Willie Style di Will Smith (1997) e Hard Knock Life di Jay-Z (1998), Frazer ha sviluppato un gusto musicale eclettico e raffinato che si riflette pienamente nel suo nuovo album Into the Blue.

Con Into the Blue, Aaron Frazer conferma il suo incredibile talento e la sua capacità di reinventarsi, offrendo ai suoi fan un lavoro fresco e innovativo che promette di conquistare il cuore di tutti gli amanti della buona musica. (La redazione)