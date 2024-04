Prime Video, il servizio di streaming video on demand

Entra nel mondo di Amazon Prime e vivi un’esperienza di intrattenimento senza pari con partire di calcio, film e serie TV di grande successo.

Iscrivendoti avrai l’opportunità unica di goderti la migliore partita del mercoledì della UEFA Champions League in diretta e in esclusiva su Prime Video, insieme agli highlights di tutte le partite.

Film e serie TV di qualità a portata di click

Con Amazon Prime, il meglio dell’intrattenimento è a portata di clic grazie a un vasto catalogo di film e serie TV che renderanno le tue serate uniche ed emozionanti.

Il calcio con la UEFA Champions League

Gli appassionati di calcio troveranno in Amazon Prime la porta di accesso esclusiva alla UEFA Champions League. Non perderti la migliore azione del mercoledì, con le partite trasmesse in diretta su Prime Video e gli highlights disponibili per rivivere i momenti più emozionanti.

Consegne veloci e gratuite. Il vero lusso della convenienza

Oltre all’intrattenimento di qualità, Amazon Prime offre il lusso delle consegne rapide e gratuite. Ricevi i tuoi acquisti in un giorno senza costi aggiuntivi su una vasta selezione di milioni di articoli. E se la fretta non è un problema, moltissimi altri prodotti saranno a casa tua in pochissimi giorni. Un servizio pensato per rispondere alle tue esigenze.

Prova gratuitamente Prime Video per 30 giorni

Amazon Prime ti offre la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni. Segui attentamente il link dedicato e scopri tutte le meraviglie che questo servizio esclusivo può offrirti.

Amazon Prime è più di un semplice servizio di streaming e consegne rapide. È un passaporto per un mondo di intrattenimento di qualità e calcio. Iscriviti oggi e vivi l’esperienza al massimo delle tue aspettative. La tua prova gratuita inizia oggi stesso, basta cliccare qui. (La redazione)

Prova Prime Video