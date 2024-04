“Reggae got soul” nel nuovo album «Just A Little Talk» di Soul Sugar

Reggae Got Soul recitava il titolo del famoso brano dei Toots & The Maytals, e si direbbe che si sia ispirato proprio a questo concetto l’organista Hammond francese Guillaume Metenier per il suo progetto Soul Sugar, di cui è da poco uscito il nuovo album Just A Little Talk.

Gli 8 brani che compongono Just A Little Talk sono infatti pezzi dall’animo soul ma su ritmi dub e reggae, gran parte originali ma con 2 cover, del soul man per eccellenza Curtis Mayfield e del trombettista jazz-funk-fusion Donald Byrd.

L’album si apre proprio la una cover del primo, The Makings Of You, cantata dal giamaicano Leo Carmichael nello stesso falsetto di Mayfield, tanto per allestire immediatamente il campo da gioco.

Altra ospite che appare sull’album è l’inglese Shniece, nota per le sue collaborazioni con Prince Fatty, che presta la voce a Top Of My List, un groove sognante formato da linea di basso dub e riff di organo ipnotico.

Invece troviamo l”inglese Jolly Joseph, metà del duo Dub Shepherds, su due canzoni, The End Of Your World, in stile lovers rock, e nella titletrack Just A Little Talk, un brano di conscious reggae morbido e soleggiato.

Le strumentali non sono certo da meno, e si intermezzano perfettamente con i brani cantati in un piacevole flusso che si chiude con Tubby’s Ghost, un ovvio riferimento a King Tubby, originalmente scritta nel 1988 per un progetto precedente di Metenier.

In sostanza Just A Little Talk è un album in cui Soul Sugar ha giocato liberamente con le sue ispirazioni e idee, palleggiando generi con agilità anche grazie agli assist dei vari musicisti talentuosi di cui si circonda, portando a casa un gran risultato. (Adaja Inira)