Il tour italiano di Kamasi Washington

Kamasi Washington è un polistrumentista, compositore e bandleader nato e cresciuto a Los Angeles, una figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo. Con una carriera che spazia dalla composizione di colonne sonore premiate alla collaborazione con artisti di fama mondiale, Washington ha dimostrato un talento eccezionale e una versatilità che lo rendono unico nel suo genere.

I dischi più acclamati dalla critica

Tra i suoi lavori più acclamati dalla critica troviamo l’album The Epic e l’EP Harmony of Difference, entrambi del 2017, e Heaven and Earth del 2018. Dischi che rappresentano la quintessenza della sua arte, combinando elementi di jazz, funk e soul in composizioni avvincenti e innovative.

Il cinema e la collaborazione con Michelle Obama

Nel 2019 il cortometraggio che ha accompagnato Heaven and Earth ha debuttato con grande successo al Sundance Film Festival. Nel 2020, invece, Kamasi ha firmato la colonna sonora del documentario Becoming di Michelle Obama, ottenendo una nomination sia agli Emmy che ai Grammy, confermando la sua eccezionale capacità di creare musiche evocative e coinvolgenti.

Gli altri progetti

Nel corso della sua carriera, Kamasi ha avuto l’opportunità di collaborare con artisti del calibro di Kendrick Lamar, Florence + The Machine e Herbie Hancock, tra gli altri. Nel 2020 ha co-fondato il supergruppo Dinner Party con Terrace Martin, Robert Glasper e 9th Wonder, pubblicando l’EP Dinner Party (Dessert) che è stato nominato ai Grammy per il Best Progressive R&B Album.

Il tour italiano 2024

Kamasi Washington ha portato la sua musica in tutto il mondo, conquistando il pubblico con le sue straordinarie performance dal vivo. Ora, dopo aver anticipato l’uscita del suo nuovo album Fearless Movement con i singoli Dream State, The Garden Path e Prologue, si prepara per una serie di concerti in Italia:

03.10.2024 – Auditorium Parco della musica – Sala Santa Cecilia, Roma

04.10.2024 – Alcatraz, Milano

01.11.2024 – Estragon Club, Bologna

Creatività senza confini

Kamasi Washington continua a sorprendere e a ispirare con la sua musica innovativa e la sua creatività senza confini. Con l’uscita imminente del suo nuovo album e i prossimi concerti in Italia, è evidente che il suo viaggio artistico è ancora lungi dall’essere completato, promettendo ulteriori successi e riconoscimenti nel futuro prossimo. (La redazione)