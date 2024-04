L’Italia rieletta membro della Commissione Statistica delle Nazioni Unite

L’Istituto nazionale di Statistica (Istat) ha annunciato con orgoglio che l’Italia è stata rieletta membro della Commissione Statistica delle Nazioni Unite. Questa rielezione giunge dopo oltre un anno dalla presentazione della candidatura italiana e segna un ritorno di rilievo per il nostro Paese all’interno dell’organismo internazionale. L’Italia aveva precedentemente fatto parte della Commissione nel 2010 e successivamente, con un altro mandato, fino al 2017. La Commissione è un organismo di grande importanza composto da rappresentanti di 24 Paesi.

Un ruolo chiave nella governance globale dei dati

Il ruolo della Commissione statistica è cresciuto significativamente negli anni, consolidandosi come organismo chiave nella governance delle statistiche e dei dati a livello globale. Essa è responsabile dello sviluppo e dell’aggiornamento degli standard e delle norme statistiche internazionali, nonché della creazione e attuazione di strumenti e metodologie per garantire la comparabilità dei dati.

Contributo italiano alle sfide statistiche globali

In un periodo cruciale per la statistica, l’elezione dell’Italia come membro del principale organo decisionale del sistema statistico globale per il triennio 2025-2028 rappresenta un’importante opportunità per l’Istat. Questo ruolo consentirà all’Italia di contribuire attivamente alle nuove sfide del settore, come l’utilizzo di nuove fonti di dati, la misurazione del progresso sociale e il processo di modernizzazione delle statistiche. L’Istat, con la sua vasta esperienza nei vari settori tematici e il suo impegno nella cooperazione internazionale, è ben posizionato per fornire un contributo prezioso in linea con i principi fondamentali della statistica ufficiale.

Rafforzamento del ruolo italiano nel sistema statistico europeo

La rielezione dell’Italia nella Commissione garantisce al nostro Paese un maggiore peso strategico in ambiti cruciali, con un impatto che si estende oltre i confini nazionali, influenzando anche il sistema statistico europeo. Questo consentirà all’Italia di svolgere un ruolo attivo nella definizione della posizione comune europea su vari temi affrontati all’interno della Commissione Statistica delle Nazioni Unite.

In conclusione, la rielezione dell’Italia come membro della Commissione Statistica delle Nazioni Unite rappresenta un importante riconoscimento internazionale per l’Istat e per l’intero sistema statistico italiano, sottolineando l’importanza e la qualità del contributo italiano nel campo della statistica a livello globale. (La redazione)