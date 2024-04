Lisa Manara con il nuovo singolo «Regina su di me»

Lisa Manara torna a far parlare di sé con il lancio del suo nuovo singolo intitolato Regina su di me. Un brano che, con la sua profondità emotiva e artistica, promette di trasportare gli ascoltatori in un intimo viaggio attraverso le sfumature della sua evoluzione personale e artistica. Con una carriera che la vede collaborare con alcuni dei nomi più prestigiosi nel panorama musicale italiano e internazionale, come Tommy Emmanuel, Gianni Morandi e Fabio Concato, Lisa Manara si conferma come una delle voci più autentiche e versatili della sua generazione.

Regina su di me rappresenta un dialogo interiore profondo e toccante con quella che Lisa definisce “Regina”, una potente metafora dell’anoressia che ha segnato un capitolo oscuro della sua vita circa un decennio fa. Il singolo, nato dalla collaborazione con il talentuoso musicista Youssef Ait Bouazza, si distingue per l’arrangiamento curato da Federico Squassabia, che con il suo pianoforte sordinato e dettagli elettronici, arricchisce ulteriormente la composizione.

Regina su di me non è solo un brano musicale; è un messaggio di resilienza e speranza. Lisa Manara, attraverso la sua arte, trasmette la potente idea che, nonostante le battaglie interne e le sfide affrontate, è possibile ritrovare la propria forza interiore e ricomporre i frammenti di sé. La produzione del singolo si distingue per la sua intimità e profondità, esplorando le dinamiche della vulnerabilità e della resilienza. Un promemoria del potere trasformativo dell’arte e della musica, che Lisa Manara utilizza come veicoli per condividere la sua storia e il suo messaggio universale di speranza e rinascita.

Nella sua ricca evoluzione artistica, Lisa Manara ha dimostrato una straordinaria capacità di interpretare diversi generi musicali con sensibilità e versatilità uniche. Dai suoi esordi con i Quintorigo, fino alle collaborazioni con artisti del calibro di Eric Sardinas, Diunna Greenleaf e Ricky Portera, e la sua esperienza come vocalist di Gianni Morandi nel “D’Amore d’Autore Tour“, Lisa ha continuato a crescere e a reinventarsi, confermandosi come una delle figure più significative e influenti della scena musicale contemporanea.

Con Regina su di me, Lisa Manara ci invita a immergerci nel suo universo emotivo, offrendoci un’opportunità unica di connessione e riflessione. Un singolo che, senza dubbio, lascia un segno indelebile nel cuore di chiunque si appresta ad ascoltarlo. Un canto di libertà e rinascita. (La redazione)