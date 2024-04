Rufus Wainwright, due date in Italia per il cantautore canadese

Definito da Sir Eltohn John come “il più grande cantautore vivente”, Rufus Wainwright torna in Italia per due speciali appuntamenti: uno spettacolo in solitaria in cui il pubblico potrà lasciarsi trasportare da melodie intrise di tonalità folk e sprazzi della tradizionale canzone americana.

Il primo appuntamento è fissato per il 19 luglio 2024 a Melpignano in Piazza San Giorgio nell’ambito di SEI Festival, a seguire il 20 luglio 2024 il cantautore canadese si esibirà sul palco del Teatro Romano di Fiesole nell’ambito di Estate Fiesolana.

Elogiato dal New York Times per la sua “genuina originalità”, Rufus Wainwright si distinto nel panorama musicale come uno dei più raffinati vocalist, autori e compositori della sua generazione. Ogni concerto assume le sembianze di un piccolo scrigno sonoro dal quale fuorescono sound che abbracciano sonorità più classiche, fondendosi con scenari della tradizione folk e pop.

Un versatile menestrello che si destreggia con passione e onestà tra le sfaccettature del suo animo, mettendo in luce risvolti melodrammatici, ma anche sonorità decise attraverso un’amabile e raffinata fusione di diversi generi musicali. Figlio di artisti folk, il 2023 è stato l’anno in cui Wainwright ha intrapreso un viaggio alla riscoperta delle radici musicali che hanno caratterizzato la sua famiglia, dando vita all’album Folkocracy in cui sono racchiusi anche numerosi duetti folk con artisti del calibro di Chaka Khan, John Legend, Anohni e molti altri. (La redazione)