Tony Hadley, già Spandau Ballet, con un nuovo album e un tour in Italia

Cinque anni dopo l’apprezzato Talking To The Moon, Tony Hadley, la voce inconfondibile del pop ed ex leader degli Spandau Ballet, è pronto a stupire di nuovo. Venerdì 12 aprile 2024 pubblicherà The Mood I’m In esce per Universal. Un album che segna un riavvicinamento significativo alle sue radici musicali, proponendo un mix di swing e sonorità rock.

Il nuovo album The Mood I’m In

Hadley si allontana dai suoi precedenti repertori per immergersi nel genere swing, con reinterpretazioni di classici e l’inedita Walk Of Shame. L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in vinile con cinque diverse colorazioni. The Mood I’m In rappresenta un omaggio vibrante al genere, con brani che esplorano l’amore, la seduzione e la nostalgia.

Tracce e atmosfere del nuovo disco

L’album si apre con Touch Me, una carica di seduzione, seguita da “Walk Of Shame”, che racconta storie di avventure notturne. Feeling Good e That’s Life celebrano l’ottimismo, mentre One For My Baby chiude la prima parte con una nota malinconica. La seconda metà, guidata dalla title track The Mood I’m In, offre brani più intimi e riflessivi come Bewitched, Bothered And Bewildered e I Wanna Be Around. L’inclusione di classici come Just A Gigolo e Wait For You conclude l’album in modo emozionante.

Produzione e collaborazioni

La produzione dell’album cattura lo splendore e l’intimità dei club jazz storici, con arrangiamenti orchestrali che avvolgono la voce di Hadley in una calda eleganza. L’album è frutto della collaborazione con i produttori Gary Stevenson, Adam Wakeman, André Jacquemin, Paul Moran e Mick Lister.

The Big Swing Tour 2024

Subito dopo l’uscita del disco, Tony Hadley porterà in Italia l’inedito show legato al disco, The Big Swing Tour, per sole 3 date esclusive a maggio. Il tour partirà il 18 maggio da Padova, Gran Teatro Geox, proseguirà verso Milano, TAM Teatro Arcimboldi Milano il 19 maggio e concluderà il 21 maggio 2024 ad Ancona, Teatro Le Muse. Durante il tour, Tony Hadley sarà accompagnato da musicisti italiani della Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio, eseguendo sia i brani del nuovo album che i successi che lo hanno reso famoso come ex voce degli Spandau Ballet. Le prevendite dei biglietti sono già attive anche su Ticketone .

L’omaggio alla musica swing

Con The Mood I’m In l’ex Spandau Ballet Tony Hadley non solo rende omaggio ai grandi del genere swing, ma rinnova la tradizione pop con un tocco personale, confermando la sua abilità nel toccare il cuore degli ascoltatori attraverso la sua vocalità potente e raffinata. (La redazione)