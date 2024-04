Il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari

Dopo il trionfale successo del tour indoor nei palazzetti, con tutte le date sold out, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a fare il grande salto. La band dei record, che ha segnato il 2023 come l’anno d’oro della loro carriera con oltre un milione di biglietti venduti in un solo anno, ha annunciato le prime date per l’Hello World – Tour Stadi 2025.

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari



Riccardo Zanotti, classe 1994, è il volto e la voce principale dei Pinguini Tattici Nucleari, band di grande successo composta anche da Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra).

Dopo alcuni dischi autoprodotti come “Il re è nudo” (2014), “Diamo un calcio all’Aldilà” (2015) e “Gioventù Brucata” (2017), nel 2019 la band firma con Sony Music e pubblica l’album “Fuori dall’hype“, che ha ottenuto il quadruplo Platino con oltre 70 milioni di streaming.

Il tour di quel periodo registra numerosi sold out e la band ha partecipa al disco “Faber Nostrum” e lancia “Pinguini Tattici Nucleari a fumetti”, un best seller su Amazon.

Nel 2020, i Pinguini Tattici Nucleari raggiunge il terzo posto al Festival di Sanremo con “Ringo Starr“, un brano scritto e composto da Zanotti. L’anno vede anche l’uscita dell’EP “Ahia!” con singoli di grande successo come “Pastello Bianco“, “Scrivile scemo” e “Scooby Doo“.

Nel 2022, la band partecipa come ospite al Festival di Sanremo e ha avuto un tour di grande successo con “Dove Eravamo Rimasti Tour”, accompagnato dai singoli “Giovani Wannabe” e “Ricordi“. Vincono gli MTV European Music Awards 2022 come Best Italian Act.

Nel 2023, i Pinguini Tattici Nucleari pubblicano l’album “Fake News“, già quadruplo Platino, e i singoli “Coca zero” e “Rubami la notte“, entrambi certificati quadruplo Disco di Platino. Tengono anche un tour di undici date negli stadi, con tappe internazionali a Lake Placid, Londra e Reykjavik. La seconda parte del tour è prevista per la primavera 2024.

Il tour del 2025

Guardando al futuro, la band ha appena annunciato un nuovo tour negli stadi per l’estate 2025, consolidando ulteriormente la loro presenza nel panorama musicale italiano e internazionale.

Il tour prenderà il via il 3 aprile 2024 da Jesolo (VE), per poi proseguire con nove appuntamenti imperdibili nei più grandi stadi del Paese. Dopo l’incredibile debutto negli stadi, la band si prepara a cavalcare l’entusiasmo dei fan e a consolidare ulteriormente il proprio successo.

Le prime nove date annunciate sono solo l’inizio di quello che si preannuncia come un altro anno trionfale per i Pinguini Tattici Nucleari. Con un sound unico e un’energia contagiosa, la band è pronta a regalare emozioni indimenticabili ai propri fan, confermandosi come una delle realtà più amate e seguite della scena musicale italiana.

Le date dei concerti previsti nel 2025

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO

L’Hello World – Tour Stadi 2025 è atteso con grande trepidazione dai fan di tutta Italia. Non resta che attendere con ansia il debutto del tour e lasciarsi travolgere dalla magia e dall’energia dei Pinguini Tattici Nucleari, pronti a conquistare ancora una volta il cuore di milioni di fan con le loro straordinarie performance live. (La redazione)