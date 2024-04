Il gioco della roulette: 6 curiosità che mai avresti immaginato

“Signori e signore, fate il vostro gioco!”: questo è l’invito del croupier che, al tavolo della roulette, incita i giocatori ad effettuare le loro puntate. Un’espressione divenuta talmente popolare da essere pronunciata anche fuori dal tavolo verde, quando dobbiamo fare una scelta i cui effetti saranno decisivi per il nostro futuro. E la cosa non stupisce: pochi divertimenti da casinò hanno eguagliato il fascino e il mistero della roulette, definita spesso “la regina delle case da gioco”.

Non è nemmeno un caso se pellicole cinematografiche del calibro di Casablanca e Mission Impossible hanno attinto alcune delle loro scene proprio dalla roulette. Sarà per l’adrenalina che scaturisce negli istanti in cui la pallina gira attorno al cilindro, per la suspense che precede il risultato o, ancora, per l’eleganza delle location che fanno da sfondo a questo gioco. O forse per una fusione di ingredienti diversi?

Quello che sappiamo per certo è che la roulette ha fatto breccia nel cuore dei giocatori fin dalla sua nascita. Siamo anche abbastanza sicuri però, che sono in pochissimi a conoscere le curiosità che abbiamo deciso di rivelare nel nostro articolo.

I segreti della roulette, dagli inizi fino ad oggi

L’effetto della pallina che gira all’interno del cilindro è quasi ipnotico, sia per il giocatore che ha effettuato la puntata che per gli spettatori. Cosa si nasconde dietro questo semplice meccanismo di gioco, composto da una piccola sfera in metallo e un cilindro con un numero variabile di tasche, contrassegnate da numeri e colori diversi?

1. Il senso inverso di pallina e cilindro

A proposito di spirali ipnotiche, sapevi che la pallina gira in senso inverso rispetto alla direzione del cilindro? Ebbene sì. Quando il croupier lancia la piccola sfera, procede sempre in senso opposto rispetto a quello seguito dal cilindro.

Riguardo invece il senso del giro, molto dipende dalle scelte del casinò. In alcuni casi viene richiesto al croupier di agire sempre in senso orario, mentre in altri casi le regole impongono che nel lancio vengano alternate, a pari merito, la direzione oraria e antioraria.

Anche se sembra un dettaglio di poco conto, molti giocatori basano la loro strategia anche sul senso del giro della roulette.

2. La roulette ha diverse varianti

Il gioco della roulette è unico (in tutti i sensi!) ma le sue varianti sono diverse. Le principali tipologie, da cui poi diramano le altre versioni più di nicchia, sono 3: europea, francese e americana. Gli appassionati dibattono da secoli sulle origini di ognuna, cercando di capire se la roulette americana ad esempio abbia effettivamente ricevuto degli influssi dagli Stati Uniti.

Al di là delle questioni più teoriche, è importante capire la differenza tra i 3 principali giochi di roulette. In particolare, è la presenza di uno zero in più a fare da elemento distintivo della roulette americana.

Facciamo un passo indietro però e specifichiamo che quando la pallina si ferma nella tasca contrassegnata con il numero zero, il giocatore perde automaticamente la sua puntata. Se nella versione europea e francese lo zero è uno soltanto, nella versione d’oltreoceano c’è anche il doppio zero.

Ma attenzione, perché a un rischio maggiore. corrisponde anche una vincita più elevata.

3. In California la roulette è (anche) con le carte

Paese che vai, usanze che trovi. Anche nel gioco! La regolamentazione del gambling online varia profondamente tra un Paese e l’altro. In California ad esempio sono consentiti solo i giochi che avvengono con l’utilizzo di mazzi di carte, escludendo quindi tutti gli altri divertimenti. Tempi difficili per la roulette quindi, o il gioco dei dadi, fino a quando è stata escogitata un’alternativa. Adattare la roulette alle regole, sostituendo il cilindro con le carte.

Certo, l’effetto finale potrebbe non soddisfare gli appassionati della tradizione, ma a mali estremi, estremi rimedi.

4. Puoi giocare alla roulette anche da casa

C’era un tempo in cui, per sfidare la sorte alla roulette, era necessario organizzarsi e raggiungere il casinò terrestre più vicino. In Italia ci sono solo 5 casinò fisici, quindi l’impresa era spesso troppo impegnativa, sia per ragioni logistiche che di costi.

Poi è arrivata la tecnologia, che ha reso tutto a portata di click o touch, incluso il gioco al tavolo verde. Con un semplice dispositivo mobile, come smartphone o tablet, o un PC, possiamo effettuare puntate alla roulette, scegliendo la variante più adatta alla nostra esperienza. Grazie ai casinò dal vivo poi, il gioco può avvenire addirittura in diretta, con un croupier in carne ed ossa e la partecipazione di altri giocatori.

È importante ricordare che il gioco è consentito solo nei casinò online legali: scegli quindi i tuoi casinò ADM, gioca alla roulette online dal vivo e fai il tuo gioco. Per riconoscere i casinò legali in Italia, è sufficiente cercare il logo ADM (ex AAMS) sulla pagina principale del sito. Nel dubbio, poi anche verificare la lista dei casinò autorizzati, sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5. La trasposizione dei film

Abbiamo accennato poco fa al fatto che la roulette sia stata lo sfondo di alcuni dei film più amati di tutti i tempi. Oltre a Casablanca e a Mission Impossible, vanno ricordati titoli come Proposta indecente, Il giocatore, The Sting, per nominarne solo alcuni. Quanta verità c’è però nella trasposizione su pellicola, delle dinamiche effettive della roulette?

Le ragioni della narrazione e l’obiettivo di coinvolgere il pubblico hanno la meglio sulla realtà. Ad esempio, nell’epica scena di Casablanca in cui il protagonista vince alla roulette, sembra che il croupier sia stato in grado di favorire il giocatore. Niente di più impossibile. Visto però il capolavoro che ne è derivato, accettiamo di buon grado qualche rivisitazione poco conforme ai fatti

6. 666: il totale dei numeri della roulette

I numeri sono i veri protagonisti del gioco della roulette, ancor prima del colore. Due soltanto sono infatti le puntate che possono essere effettuate sui colori rosso o nero, mentre tutte le altre scommesse avvengono su numeri singoli o gruppi di numeri.

E sai qual è la somma totale dei numeri della roulette? 666, una cifra che può essere soggetta a diverse interpretazioni, di cui preferiamo quella più ottimista e meno diabolica!

Anche se abbiamo gettato un fascio di luce su questo gioco ancora avvolto nel mistero, sono diversi i quesiti ancora aperti. Ad esempio, perché i giocatori amano scommettere sui numeri da 8 a 17? Oppure, la roulette è un gioco di strategia o di fortuna? Ai posteri, le ardue sentenze. (Aaron Stack)