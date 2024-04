Madeleine Peyroux, il ritorno della cantautrice statunitense

Madeleine Peyroux ha annunciato il suo nono album, intitolato Let’s Walk, il primo in cui ha collaborato alla stesura di ogni brano con il chitarrista Jon Herington. Accompagnata da un team di musicisti di valore assoluto, la Peyroux promette un’esperienza musicale coinvolgente.

Il singolo di lancio, Please Come On Inside, rivela la profonda empatia e saggezza di Madeleine Peyroux. In un’epoca di divisioni e polarizzazioni, l’artista offre un messaggio di compassione e gentilezza, offrendo una via di ritorno per coloro che hanno perso legami preziosi.

Una miscela stilistica unica

Stilisticamente, Let’s Walk è una collezione variegata che abbraccia elementi di jazz, folk, gospel blues, americana e pop da camera, arricchiti da ritmi latini e humor. Le canzoni narrano storie contemplative, osservative e confessionali, rendendo questo album il più profondo e personale di tutto il catalogo di Peyroux.

Canzoni impegnate

La title track Let’s Walk trae ispirazione dalle mobilitazioni di massa per i diritti civili che hanno caratterizzato il 2020. How I Wish è una risposta alle tragedie di George Floyd, Breonna Taylor e Ahmaud Arbery, mentre Nothing Personal affronta il tema della violenza sulle donne, in particolare quella sessuale.

Un tocco di leggerezza

L’album presenta anche momenti più leggeri, come la divertente Me and the Mosquito, che mescola ritmi caraibici e testi ironici. Peyroux chiude l’album con la traccia ironica e veloce Take Care, ispirata al musicista e attivista del dub giamaicano Linton Kwesi Johnson.

Un nuovo capitolo nella carriera dell’artista

Let’s Walk segna un nuovo capitolo nella carriera di Madeleine Peyroux, che dopo sei anni torna con un progetto creativo e coinvolgente. Con questo album, l’artista conferma la sua volontà di continuare a esplorare nuovi orizzonti artistici e musicali.

Un invito a camminare insieme

Let’s Walk è più di un titolo: è un invito a muoversi avanti, a continuare a crescere e a condividere esperienze. Il nuovo album di Madeleine Peyroux promette un viaggio emozionante e ricco di sorprese, confermando il suo status di figura imprescindibile nel panorama musicale contemporaneo. (La redazione)