Cesare Basile torna sulla scena musicale con «Saracena»

Cesare Basile è pronto a stupire ancora una volta i suoi fan con un nuovo e attesissimo album di studio. A distanza di trent’anni dal suo esordio da solista, cinque dal precedente Cummeddia e a due anni da Nivura Spoken, disco realizzato con la partecipazione di Rita Lilith Oberti, Sara Ardizzoni, Nada Malanima, Vera Di Lecce, Sara Elkahlout e Valentina Lupica, il cantautore siciliano torna sulla scena musicale con Saracena, il suo lavoro più intimo, oscuro e sperimentale.

L’album, in uscita il 3 maggio 2024 per Viceversa Records e distribuito da Audioglobe, si presenta come un flusso continuo di emozioni. Pur essendo diviso in otto parti, corrispondenti a sei brani cantati e due pezzi interamente strumentali, Saracena è concepito per essere fruito come un’unica lunga canzone.

L’ispirazione di Basile per questo album è profondamente radicata nel tema dell’esodo, della perdita e della nostalgia. Secondo l’artista, Saracena è nato come un unico testo, distribuito poi in varie “stanze” o segmenti musicali. Il primo singolo estratto, C’è na casa rutta a Notu, dà un assaggio di questo viaggio musicale e concettuale.

Nonostante la vena oscura e sperimentale Saracena, Basile ha scelto di mantenere il suo inconfondibile linguaggio: il dialetto siciliano. Accostato con un piglio innanzitutto avventuroso, il dialetto conferisce alle canzoni un’identità unica e riconoscibile, consolidando il legame profondo dell’artista con le sue radici.

La carriera di Cesare Basile è stata contraddistinta da successi e riconoscimenti. I suoi precedenti album, come l’omonimo Cesare Basile e Tu prenditi l’amore che vuoi e non chiederlo più, entrambi vincitori della prestigiosa Targa Tenco come migliore album in dialetto, hanno consolidato la sua reputazione come uno dei cantautori più influenti e apprezzati della scena musicale italiana tra il 2013 e il 2019.

Con il nuovo disco intitolato Saracena, Cesare Basile promette di portare i suoi ascoltatori in un viaggio musicale indimenticabile, ricco di emozioni e atmosfere uniche, confermandosi ancora una volta come una delle voci più autentiche e innovative della musica italiana contemporanea. (La redazione)