Dagger Moth con il nuovo singolo «Withered Bloom, Shining Wounds»

1 Minuto

136 Parole

Con all’attivo due interessanti album, l’omonimo esordio del 2013 e Silk Around the Marrow del 2017, Dagger Moth è il progetto solista di Sara Ardizzoni, chitarrista che ama sperimentare sonorità in bilico tra caos e melodia mescolando noise e loop elettronici.

A partire dal 2012 Dagger Moth ha condiviso il palco con importanti artisti della scena musicale internazionale come Marc Ribot, Shannon Wright, Sam Amidon, Hugo Race e molti altri ancora, oltre a essere andata in tour con i Massimo Volume e Cesare Basile e i Caminanti.

Withered Bloom, Shining Wounds è il suo nuovo singolo strumentale nato in seguito a una richiesta del fotografo Alessandro Trapezio che le aveva chiesto di mettere in musica una sua foto. Il brano è incluso anche nella compilation Ten pubblicata da Riff Records. (La redazione)