Tribute to Lou Reed. La compilation tributo firmata Musicletter.it

Il 27 ottobre 2013 moriva a Southampton (New York), all’età di 71 anni, Lou Reed, già leader e fondatore dei seminali Velvet Underground.

Per ricordare e omaggiare il grande rocker americano, abbiamo scelto diverse cover di musicisti, cantanti e gruppi perlopiù sconosciuti racchiudendole in una compilation liquida su SoundCloud intitolata semplicemente Tribute to Lou Reed.

Dentro questa raccolta di artisti perlopiù sconosciuti ma estremamente appassionati ci troverete le cover di Perfect Day, Berlin, Vanishing Act, Cremation (Ashes to Ashes), Heroine, Walk on the Wild Side e Satellite of Love – queste ultime due in due differenti versioni – e altre ancora. Buon ascolto. (La redazione)

