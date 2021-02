Nahawa Doumbia è una delle voci più importanti e rispettate della musica maliana, con una carriera iniziata ben 40 anni fa, e Kanawa è il suo nuovo album pubblicato il 29 gennaio 2021 da Awesome Tapes From Africa.

Kanawa è stato registrato a Bamako con il suo storico collaboratore e produttore N’gou Bagayoko, con l’ausilio di strumenti tradizionali e moderni. Gli 8 brani di Kanawa risvegliano echi di musica tradizionale e moderno pop maliano.

Nel nuovo disco di Nahawa fanno bella mostra arrangiamenti per strumenti a corda tradizionali come lo ngoni e il più piccolo kamalé ngoni, così come una gran varietà di percussioni, batteria elettroniche, karignan (strumento a percussione in metallo), chitarre acustiche ed elettriche.

Kanawa di Nahawa Doumbia è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)