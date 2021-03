Claud è una ragazza di stanza a New York dal gusto unico per le melodie contemporanee, la produzione e gli arrangiamenti non convenzionali. Il suo esordio parla di relazioni finite male, primi baci e amori diversi.

La giovane Claud è figlia dei nostri tempi, o meglio de suoi tempi, e sa bene come districarsi tra chitarre alt-rock anni ’90 e le pulsioni smaccatamente pop dei primi ’00.



Super Monster è il suo album d’esordio, un disco unico nel suo genere, una perla gioiosa e vertiginosa capace di raccontare le peripezie sentimentali ed emotive di una giovane donna del 2020 come forse solo la Phoebe Bridgers è riuscita a fare negli ultimi anni. Questo di Claud è un debutto da non sottovalutare, da ascoltare ripetutamente per capire l’epoca che viviamo e il futuro della scena indipendente.



Pubblicato da Saddest Factory, label diretta da Phoebe Bridgers, Super Monster di Claud è una compulsiva compilazione capace di unire rock, indie, pop, soul ed emo come nessun altro. Buon ascolto. (La redazione)