In Feernaux arriva a meno di due anni distanza dal precedente Animation Violence Mild (2019) e come per i precedenti di Blanck Mass esce per l’etichetta newyorkese Sacred Bones.

Il nuovo album dell’artista britannico Benjamin John Power, parte del duo Fuck Buttons e titolare di questo nuovo progetto, è nato dall’enorme archivio di field recording raccolte da Benjamin nel corso degli ultimi 10 anni ed è terminato con un lavoro in studio realizzato durante l’isolamento del lockdown del 2020.

In Feernaux è composto da tre tracce, di cui due lunghe composizioni che comprendono voci, suoni, ricordi e sensazioni della memoria dell’artista, viaggi in cui si alternano momenti di quiete e rabbia.

In Fernaux, pubblicato il 26 febbraio per Sacred Bones, è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)