DG Solaris è un delizioso progetto indie pop dalle atmosfere sognanti nato dalla mente di Danny Green, prolifico cantautore britannico (già membro dei Laish) che per questa nuova avventura musicale si avvale dell’importante collaborazione di LG, Tom Chadd, Matt Canty e Matt Hardy.

Dopo diversi singoli e un album nel 2020 dal titolo Spirit Glow, esce questo nuovo brano in cui Green interpreta meravigliosamente I don’t think so di Marty Willson-Piper, ex membro e fondatore della storica formazione australiana degli anni ’80 The Church.

La canzone è stata registrata durante un tour in Texas nell’ottobre del 2018, quando Danny Green ha avuto il piacere e l’onore di condividere il palco con Marty Willson-Piper e Salim Nourallah. (La redazione)