Dopo l’uscita del suo apprezzatissimo Closure, album del 2017 che è stato apprezzato da numerose testate tra le quali Stereogum, Clash, The Line Of Best Fit, DIY e molte altre, la cantautrice Adna ha svelato i dettagli del suo prossimo LP Black Water in uscita il 17 settembre 2021 su Despotz Records, anticipato dal nuovo singolo Don’t Know.

Con Black Water la cantautrice svedese prosegue il suo percorso musicale in direzione ambient, con un’estetica calda e strutturata, coniugando folk, pop e atmosfere dark.

Grazie alla sua voce vellutata e seducente, abbinata a un’esaltante di produzione, Black Water sembra destinato a diventare una delle sue più più importanti a oggi.

Ho scritto questa canzone la mattina prima di portarla nello studio di Hannes Butzer (con cui ho co-prodotto questa canzone). Immagino che la canzone non rientri davvero nella categoria della felicità, ma è stato bello giocare con la musica e i suoni per trasformarla invece in qualcosa di giocoso. Adna

A oggi, Adna ha realizzato tre dischi meravigliosamente dolorosi: Night (2014), Run, Lucifer (2015) e Closure (2017). In attesa del nuovo album è possibile ascoltare Don’t Know, il primo singolo estratto da Black Water. Buon ascolto. (La redazione)