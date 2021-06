Il Meeting degli Indipendenti di Faenza assegna il PIMI 2021 al musicista e cantautore brindisino Amerigo Verardi.

Il PIMI è il premio italiano per la musica indipendente.

Attivo nel mondo musicale indipendente da oltre trentacinque anni, Amerigo Verardi è una figura a sé nel panorama italiano, con un curriculum ampio ed eclettico: tra le altre cose, la leadership di Allison Run e Lula, il progetto Lotus, gli impegni come produttore di studio (per i quali nel 2000 è stato anche premiato dal MEI) e una brillantissima carriera da solista in bilico tra canzoni psichedeliche e deviazioni sperimentali coronata nel 2016 dal monumentale Hippie Dixit.

Nel novembre 2020 l’antologia Walking On The Bridge ha raccolto in tre CD l’intera produzione degli Allison Run e una notevole quantità di materiale inedito della band, mentre nel febbraio 2021 Un sogno di Maila – il quinto album a suo nome – ha ancora una volta conquistato la critica per fantasia, ispirazione, spessore e coraggio nel seguire schemi fuori dal coro.

Il PIMI 2021 ad Amerigo Verardi è il giusto riconoscimento non solo a quanto da lui realizzato nell’ultimo anno, ma anche alla sua lunga e luminosa storia rock.

Il Premio come miglior artista indipendente dell’anno sarà consegnato sabato 2 ottobre dalle mani del giornalista, scrittore e critico musicale Federico Guglielmi in occasione della ventiseiesima edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti che si terrà a Faenza dal 1° al 3 ottobre 2021.

L’edizione 2021 del MEI sarà dedicata ai 40 anni senza Rino. Tra le iniziative in programma a Faenza ricordiamo il Meeting Music Contest e la Targa MEI Musicletter.

A breve saranno assegnati anche i premi ai giovani musicisti indipendenti. (La redazione)