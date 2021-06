Dopo l’acclamato Your Queen Is A Reptile del 2018, i londinesi Sons of Kemet tornano nel 2021 con il loro nuovo album intitolato Black to the Future.

Black to the Future è il quarto disco della formazione world/jazz afrobeat/sperimentale britannica e il secondo per l’etichetta Impulse! Records.

Il nuovo disco dei Sons of Kemet vede la partecipazione di Kojey Radical, Moor Mother, Angel Bat Dawid, Joshua Idehen e D Double E. Buon ascolto. (La redazione)