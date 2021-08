Gli A Place to Bury Strangers pubblicano il videoclip di In My Hive, brano che mescola noise rock e shoegaze, estratto dal loro ultimo EP del 2021 Hologram.

Con la pubblicazione del nuovo videoclip, diretto e interpretato da Manon Aulon Elphick, Niicolé e Data Animal (compagni di etichetta DedStrange), la band di New York annuncia anche le date del tour nordamericano ed europeo del 2022.

La formazione alternative rock statunitense attualmente composta da Oliver Ackermann, Sandra Fedowitz, John Fedowitz sarà in concerto anche in Italia, precisamente il 25 marzo al Freakout Club di Bologna, il 26 marzo al Largo Venue di Roma, il 27 marzo 2022 al Legend Club di Milano. (La redazione)

Correlati