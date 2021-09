By the Time I Get to Phoenix è il nuovo album per gli Injury Reserve, formazione hip hop statunitense nata nel 2013 a Tempe, Arizona, dall’incontro del producer Parker Corey e i rapper Nathaniel Ritchie (alias Ritchie With a T) e Jordan Groggs (aka Stepa J. Groggs) scomparso prematuramente nel 2020 all’età di 32 anni.

Ed è proprio all’amico e compagno di band Stepa J. Groggs che è dedicato questo secondo disco di hip hop underground e sperimentale che vede, tra l’altro, la partecipazione di Zelooperz.

Pubblicato il 15 settembre 2021, By the Time I Get to Phoenix degli Injury Reserve è in streaming via bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

Correlati