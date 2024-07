Sturgill Simpson, aka Johnny Blue Skies, con l’album «Passage Du Desir»

Sturgill Simpson, rinomato cantautore del Kentucky, presenta il suo nuovo progetto musicale sotto il nome di Johnny Blue Skies. L’album di debutto, intitolato Passage Du Desir, verrà rilasciato il 12 luglio 2024 tramite le etichette High Top Mountain e Thirty Tigers. Come avvenuto per i suoi album precedenti, anche questa volta non ci saranno anteprime di singoli o video.

Il nuovo alias: Johnny Blue Skies

Johnny Blue Skies rappresenta una nuova fase nella carriera di Sturgill Simpson, conosciuto per aver rinnovato e arricchito il country-rock americano con influenze folk vintage e un’interpretazione unica dell’Americana. Simpson aveva dichiarato, durante la promozione del suo ultimo album solista The Ballad of Dood & Juanita nel 2021, che quello sarebbe stato il suo ultimo lavoro a nome proprio.

Aspettative e contesto

L’attesa per il 12 luglio 2024 è grande, poiché sarà l’occasione per ascoltare il nuovo materiale di Sturgill Simpson e delineare il futuro della sua carriera discografica. Simpson è riuscito a mantenere la promessa di concludere la sua produzione sotto il proprio nome dopo cinque album, inaugurando una nuova era musicale con il moniker Johnny Blue Skies.

Produzione e collaborazioni

Il primo album di Johnny Blue Skies, Passage du Desir, è stato prodotto dallo stesso Simpson insieme a David Ferguson. Le sessioni di registrazione si sono svolte presso i Clement House Recording Studio di Nashville e gli Abbey Road Studios di Londra. Sebbene sia il primo album completo di Johnny Blue Skies, Simpson ha già sperimentato questo soprannome l’anno scorso collaborando con Diplo e Dove Cameron per il singolo Use Me (Brutal Hearts).

La carriera di Sturgill Simpson

The Ballad of Dood & Juanita è stato il quinto e ultimo album rilasciato a nome Sturgill Simpson, seguendo i precedenti lavori acclamati dalla critica: High Top Mountain (2013), Metamodern Sounds in Country Music (2014), A Sailor’s Guide to Earth (2016) e Sound & Fury (2019). Inoltre, nel 2020, Simpson ha pubblicato i due volumi di Cuttin’ Grass, che presentano interpretazioni bluegrass delle sue canzoni più vecchie.

Il Why Not? tour

In concomitanza con l’uscita del nuovo album, Simpson ha annunciato il Why Not? tour. Questo tour lo vedrà esibirsi nei teatri e festival più prestigiosi degli Stati Uniti, accompagnato dalla band composta da Kevin Black, Robbie Crowell, Laur Joamets e Miles Miller. (La redazione)