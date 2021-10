Listen to this article Listen to this article

Never So Close, Never So Far è il primo singolo dei Voice of Waves, brano che descrive le difficoltà nel costruire rapporti umani, utilizzando come metafora la costruzione di un castello di sabbia, difficile da erigere e solidificare ma facile da far crollare, con il solo passaggio delle onde del mare.

Rapporti umani così fragili e difficili racchiusi già nel titolo della canzone composta ed eseguita da Carol Morosini (voce) e Marco Monari (chitarra).

Loop di chitarra elettrica, elettronica e melodica, sono questi gli ingredienti di Never So Close, Never So Far, il singolo d’esordio dei Voice of Waves. (La redazione)