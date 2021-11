2 Minuti

Per commemorare il 5° anniversario dalla scomparsa di Leonard Cohen, avvenuta il 7 novembre del 2016, è uscito oggi il video ufficiale di Puppets, brano estratto dall’album postumo Thanks For The Dance.

Il video, girato in bianco e nero e diretto dal regista Daniel Askill, ha come protagonista l’artista e attore Bobbi Salvör Menuez, presente anche nel video di Happens to the Heart, ed esplora i potenti temi dei testi di Cohen sul male e sul controllo.

Il regista ha lavorato a stretto contatto con il produttore Adam Cohen (figlio di Leonard) in questa visione cinematografica di chiusura per l’ultimo dei 5 video creati per l’album.

«È stato un grande dono avere l’opportunità di creare queste repliche visive alla musica di Leonard Cohen. Cohen ha un’incredibile capacità di creare un ponte tra il sublime e il prosaico, il metafisico e il politico. In “Puppets” lo fa affrontando temi oscuri con un’intuizione poetica. Questo video è nato da un meraviglioso dialogo con Adam Cohen. È in qualche modo un contrappunto più oscuro al primo film che abbiamo realizzato per “Happens to the Heart”. Girato a New York, questo film segue il viaggio simbolico di una singola figura attraverso l’oscurità, verso una trascendenza. Riproduce visivamente l’idea che Leonard evoca magnificamente in diversi modi – che l’oscurità e la luce della nostra esperienza sono profondamente intrecciate – e forse a un livello fondamentale sono in effetti la stessa cosa». Daniel Askill

Nell’album postumo Thanks For The Dance, pubblicato nel 2019, Leonard Cohen ha collaborato con il produttore (e figlio) Adam Cohen ed amici e colleghi si sono riuniti per supportare e completare il lavoro che Leonard aveva iniziato, realizzando un album che riecheggia le atmosfere tipiche dell’artista, pur rimanendo attuale e risonante.

Di seguito il video di Puppets girato da Daniel Askill, che commemora tutta la grandezza del poeta, cantautore e visionario Leonard Cohen. (La redazione)