La ricerca musicale e spirituale di Paolo Tofani

2 Minuti

320 Parole

Paolo Tofani, già chitarrista degli Area, torna sulla scena musicale italiana con un nuovo lavoro discografico strumentale intitolato Indicazioni vol. 2.

Aperto alla sperimentazione fin dalla fine degli anni ’60, Tofani ha sempre seguito un propria ricerca non solo musicale ma anche spirituale.

Il nuovo album Indicazioni vol. 2, pubblicato il 19 novembre 2021, è il seguito di Indicazioni, uscito nel lontano 1977, e alla stessa maniera del precedente si pone come una sorta di “studio” sullo strumento , con lo scopo preciso di dare “indicazioni” (per l’appunto) su quali possano essere le potenzialità dell’uso della chitarra in maniera creativa.

«“Indicazioni vol.2” nasce per dare un seguito indicativo ai giovani nel contesto di utilizzo alternativo della chitarra. Nei miei lavori non esiste progettualità, e quindi nessuna partitura musicale, ma il lavoro si manifesta in un divertimento creativo senza limiti, lasciando le strutture armoniche, melodiche e ritmiche standard nel contenitore lontanissimo della banalità del mio passato». Paolo Tofani (alias Krsna Prema das)

I brani sono tutti improvvisati, quindi senza un progetto compositivo prestabilito e senza seguire una genere preciso.

«La musica spontanea (per me) è l’unico modo per evitare la banalità del fare musica seguendo le strutture convenzionali. Credo che tutti gli artisti, a diversi livelli, dovrebbero utilizzare questo regalo della provvidenza con lo spirito di essere utili, ma ovviamente la scelta appartiene a ognuno di noi. Hare Krishna». Paolo Tofani (alias Krsna Prema das)

Oltre a sperimentare con i linguaggi e l’improvvisazione, Tofani ( Paolo Tofani (alias Krsna Prema das) è anche un ricercatore delle possibilità di esplorare nuove forme dello strumento chitarra.

Registrato interamente da Paolo Tofani (alle prese sia con la Trikanta che con l’elettronica) nel suo studio mobile personale, Indicazioni vol. 2 è stato masterizzato da Dario Giuffrida ed esce per “ExperiMentis”, la nuova collana di musica elettronica e sperimentale di Aventino Music. (La redazione)