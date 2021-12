Gli inglesi Spell Songs tra musica, arte e letteratura.

1 Minuto

141 Parole

Spell Songs II: Let the Light In è l’album che segna il ritorno dei britannici Spell Songs.

Il nuovo disco, in uscita 10 dicembre 2021 per Quercus Records e Thirty Tigers, celebra l’ambiente e la natura attraverso la musica, l’arte e la letteratura, mantenendo le promesse del magico esordio The Lost World del 2020.

Gli Spell Songs sono Karine Polwart, Julie Fowlis, Seckou Keita, Kris Drever, Rachel Newton, Beth Porter e Jim Molyneux, noti musicisti inglesi che con il loro lavoro hanno creato una colonna sonora per le pagine dei romanzi di Robert Macfarlane e le illustrazioni di Jackie Morris.

Spell Songs II: Let The Light In è stato prodotto e registrato da Andy Bell presso gli studi Real World di Peter Gabriel. (La redazione)