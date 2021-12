Once Twice Melody. Il primo album prodotto interamente dai Beach House

1 Minuto

Once Twice Melody è l’ottavo album in studio dei Beach House. Si tratta di un doppio album di 18 brani in uscita il 18 febbraio 2022 per Sub Pop Records.

Un album dream pop dalle strutture eterogenee con canzoni senza batteria, composizioni incentrate sulla chitarra acustica, brani costruiti attorno a sezioni di archi e pezzi elettronici con melodie vaganti e ripetitive. Ciononostante in Once Twice Melody è ben riconoscibile il sound tipico dei Beach House di Victoria Legrand (cantante e polistrumentista) e Alex Scally (chitarrista e polistrumentista) che hanno scritto insieme le canzoni del nuovo disco.

Once Twice Melody è il primo album prodotto interamente dal duo di Baltimora che ha iniziato le registrazioni del disco nel 2018 completandole a luglio 2021. (La redazione)

