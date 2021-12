12 album del 1989

1 Minuto

Abbiamo selezionato 12 album pubblicati nel 1989 che non dovrebbero mancare assolutamente nella vostra discoteca.

Se non li possedete fisicamente, cercate di recuperarli in formato CD o, meglio ancora, vinile. La lista è in rigoroso ordine alfabetico. (La redazione)

808 STATE. 90

BEASTIE BOYS. Paul’s Boutique

THE CURE. Disintegration

DE LA SOUL. 3 Feet High and Rising

GALAXIE 500. On Fire

MADONNA. Like a Prayer

NEW ORDER. Technique

PIXIES. Doolittle

LOU REED. New York

SOUL II SOUL. Club Classics Vol. One

SPACEMEN 3. Playing With Fire

THE STONE ROSES. THE STONE ROSES

