Luna. Il cane eroe di Ravanusa

Si chiama Luna e ha sei anni il cane dei vigili del fuoco che ha scoperto diversi sopravvissuti alla spaventosa e tragica esplosione di sabato 10 dicembre 2021 a Ravanusa.

Li ha scovati sotto le macerie, portando il suo conduttore, il vigile del fuoco di Palermo Claudio Pieri e i suoi colleghi sulle tracce di almeno quattro dispersi che sono stati portati subito in salvo.

È con me dalla nascita, ho scelto lei fra tutti perché era la più curiosa, la più reattiva che con lei da allora vive in simbiosi. I nostri devono essere cuccioli speciali, non devono avere paura di rumori forti, confusione, scoppi. Devono abituarsi a lavorare in condizioni di pericolo.

Claudio Pieri (La Repubblica, 13 dicembre 2021)