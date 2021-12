Le nomination ai Golden Globe 2022

4 Minuti

682 Parole

Sono state annunciate le nomination della 79esima edizione dei Golden Globe, premio statunitense che ogni anno viene assegnato ai migliori film e protagonisti della stagione.

Con molto probabilità, secondo Variety, la premiazione avverrà il 9 gennaio 2022. Tra le nomination come “Miglior film straniero” c’è È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, candidato anche agli Oscar 2022.

Di seguito le candidature suddivise per categoria. (La redazione)

MIGLIOR FILM – DRAMMA

BELFAST (Focus Features)

CODA (Apple TV+)

DUNE (Warner Bros.)

KING RICHARD (Warner Bros.)

THE POWER OF THE DOG (Netflix)

MIGLIOR PERFORMANCE DI UN’ATTRICE IN UN FILM – DRAMMA

JESSICA CHASTAIN – THE EYES OF TAMMY FAYE

OLIVIA COLMAN – THE LOST DAUGHTER

NICOLE KIDMAN – BEING THE RICARDOS

LADY GAGA – HOUSE OF GUCCI

KRISTEN STEWART – SPENCER

MIGLIOR PERFORMANCE DI UN ATTORE IN UN FILM – DRAMMATICO

MAHERSHALA ALI- SWAN SONG

JAVIER BARDEM – BEING THE RICARDOS

BENEDICT CUMBERBATCH – THE POWER OF THE DOG

WILL SMITH – KING RICHARD

DENZEL WASHINGTON-THE TRAGEDY OF MACBETH

MIGLIOR FILM – MUSICALE O COMMEDIA

CYRANO (MGM)

DON’T LOOK UP (Netflix)

LICORICE PIZZA (MGM)

TICK, TICK…BOOM! (Netflix)

WEST SIDE STORY (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)

MIGLIOR PERFORMANCE DI UN’ATTRICE IN UN FILM – MUSICALE O COMMEDIA

MARION COTILLARD ANNETTE

ALANA HAIM LICORICE PIZZA

JENNIFER LAWRENCE DON’T LOOK UP

EMMA STONE CRUELLA

RACHEL ZEGLER WEST SIDE STORY

MIGLIOR PERFORMANCE DI UN ATTORE IN UN FILM – MUSICALE O COMMEDIA

LEONARDO DICAPRIO – DON’T LOOK UP

PETER DINKLAGE – CYRANO

ANDREW GARFIELD – TICK, TICK…BOOM!

COOPER HOFFMAN – LICORICE PIZZA

ANTHONY RAMOS – IN THE HEIGHTS

MIGLIOR FILM – ANIMATO

ENCANTO (Walt Disney Studios Motion Pictures)

FLEE (Neon / Participant)

LUCA (Walt Disney Studios Motion Pictures)

MY SUNNY MAAD (Totem Films)

RAYA AND THE LAST DRAGON (Walt Disney Studios)

MIGLIOR FILM STRANIERO – LINGUA NON INGLESE (EX LINGUA STRANIERA)

COMPARTMENT NO. 6 – (FINLAND / RUSSIA / GERMANY) (Sony Pictures Classics)

DRIVE MY CAR – (JAPAN) (Janus Films)

THE HAND OF GOD – (ITALY) (Netflix)

A HERO – (FRANCE / IRAN) (Amazon Studios)

PARALLEL MOTHERS – (SPAIN) (Sony Pictures Classics)

MIGLIOR PERFORMANCE DI UN’ATTRICE IN UN RUOLO DI NON PROTAGONISTA IN QUALSIASI FILM

CAITRIONA BALFE – BELFAST

ARIANA DEBOSE – WEST SIDE STORY

KIRSTEN DUNST – THE POWER OF THE DOG

AUNJANUE ELLIS – KING RICHARD

RUTH NEGGA – PASSING

LA MIGLIORE PERFORMANCE DI UN ATTORE IN UN RUOLO DI SUPPORTO IN QUALSIASI FILM

BEN AFFLECK – THE TENDER BAR

JAMIE DORNAN – BELFAST

CIARÁN HINDS – BELFAST

TROY KOTSUR – CODA

KODI SMIT-MCPHEE – THE POWER OF THE DOG

MIGLIOR REGISTA – FILM

KENNETH BRANAGH – BELFAST

JANE CAMPION – THE POWER OF THE DOG

MAGGIE GYLLENHAAL – THE LOST DAUGHTER

STEVEN SPIELBERG – WEST SIDE STORY

DENIS VILLENEUVE – DUNE

MIGLIOR SERIE TELEVISIVA – MUSICALE O COMMEDIA IL GRANDE – HULU

HACKS – HBO/HBO MAX

ONLY MURDERS IN THE BUILDING – HULU

RESERVATION DOGS – FX

TED LASSO – APPLE TV+

MIGLIOR PERFORMANCE DI UN’ATTRICE IN UNA SERIE TELEVISIVA – MUSICALE O COMMEDIA

HANNAH EINBINDER – HACKS

ELLE FANNING – THE GREAT

ISSA RAE – INSECURE

TRACEE ELLIS ROSS – BLACK-ISH

JEAN SMART – HACKS

MIGLIOR PERFORMANCE DI UN ATTORE IN UNA SERIE TELEVISIVA – MUSICALE O COMMEDIA

ANTHONY ANDERSON – BLACK-ISH

NICHOLAS HOULT – THE GREAT

STEVE MARTIN – ONLY MURDERS IN THE BUILDING

MARTIN SHORT – ONLY MURDERS IN THE BUILDING

JASON SUDEIKIS – TED LASSO

MIGLIORE SERIE LIMITATA TELEVISIVA, SERIE ANTOLOGICA O FILM PER LA TELEVISIONE

DOPESICK – HULU

IMPEACHMENT: AMERICAN CRIME STORY – FX

MAID – NETFLIX

MARE OF EASTTOWN – HBO/HBO MAX

THE UNDERGROUND RAILROAD – AMAZON PRIME VIDEO

MIGLIOR PERFORMANCE DI UN’ATTRICE IN UNA SERIE LIMITATA, UNA SERIE ANTOLOGICA O UN FILM PER LA TELEVISIONE

JESSICA CHASTAIN – SCENES FROM A MARRIAGE

CYNTHIA ERIVO – GENIUS: ARETHA

ELIZABETH OLSEN – WANDAVISION

MARGARET QUALLEY – MAID

KATE WINSLET – MARE OF EASTTOWN

MIGLIORE PRESTAZIONE DI UN ATTORE IN UNA SERIE LIMITATA, UNA SERIE ANTOLOGICA O UN FILM PER LA TELEVISIONE

PAUL BETTANY – WANDAVISION

OSCAR ISAAC – SCENES FROM A MARRIAGE

MICHAEL KEATON – DOPESICK

EWAN MCGREGOR – HALSTON

TAHAR RAHIM – THE SERPENT

MIGLIOR PERFORMANCE DI UN’ATTRICE IN UN RUOLO DI SUPPORTO IN TELEVISIONE

JENNIFER COOLIDGE – THE WHITE LOTUS

KAITLYN DEVER – DOPESICK

ANDIE MACDOWELL – MAID

SARAH SNOOK – SUCCESSION

HANNAH WADDINGHAM – TED LASSO

MIGLIOR ATTORE IN UN RUOLO DI NON PROPRIETARIO IN TELEVISIONE

BILLY CRUDUP – THE MORNING SHOW

KIERAN CULKIN – SUCCESSION

MARK DUPLASS – THE MORNING SHOW

BRETT GOLDSTEIN – TED LASSO

O YEONG-SU – SQUID GAME