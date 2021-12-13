Le nomination ai Golden Globe 2022

Sono state annunciate le nomination della 79esima edizione dei Golden Globe, premio statunitense che ogni anno viene assegnato ai migliori film e protagonisti della stagione.
Con molto probabilità, secondo Variety, la premiazione avverrà il 9 gennaio 2022. Tra le nomination come “Miglior film straniero” c’è È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, candidato anche agli Oscar 2022.
Di seguito le candidature suddivise per categoria. (La redazione)
MIGLIOR FILM – DRAMMA
BELFAST (Focus Features)
CODA (Apple TV+)
DUNE (Warner Bros.)
KING RICHARD (Warner Bros.)
THE POWER OF THE DOG (Netflix)
MIGLIOR PERFORMANCE DI UN’ATTRICE IN UN FILM – DRAMMA
JESSICA CHASTAIN – THE EYES OF TAMMY FAYE
OLIVIA COLMAN – THE LOST DAUGHTER
NICOLE KIDMAN – BEING THE RICARDOS
LADY GAGA – HOUSE OF GUCCI
KRISTEN STEWART – SPENCER
MIGLIOR PERFORMANCE DI UN ATTORE IN UN FILM – DRAMMATICO
MAHERSHALA ALI- SWAN SONG
JAVIER BARDEM – BEING THE RICARDOS
BENEDICT CUMBERBATCH – THE POWER OF THE DOG
WILL SMITH – KING RICHARD
DENZEL WASHINGTON-THE TRAGEDY OF MACBETH
MIGLIOR FILM – MUSICALE O COMMEDIA
CYRANO (MGM)
DON’T LOOK UP (Netflix)
LICORICE PIZZA (MGM)
TICK, TICK…BOOM! (Netflix)
WEST SIDE STORY (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)
MIGLIOR PERFORMANCE DI UN’ATTRICE IN UN FILM – MUSICALE O COMMEDIA
MARION COTILLARD ANNETTE
ALANA HAIM LICORICE PIZZA
JENNIFER LAWRENCE DON’T LOOK UP
EMMA STONE CRUELLA
RACHEL ZEGLER WEST SIDE STORY
MIGLIOR PERFORMANCE DI UN ATTORE IN UN FILM – MUSICALE O COMMEDIA
LEONARDO DICAPRIO – DON’T LOOK UP
PETER DINKLAGE – CYRANO
ANDREW GARFIELD – TICK, TICK…BOOM!
COOPER HOFFMAN – LICORICE PIZZA
ANTHONY RAMOS – IN THE HEIGHTS
MIGLIOR FILM – ANIMATO
ENCANTO (Walt Disney Studios Motion Pictures)
FLEE (Neon / Participant)
LUCA (Walt Disney Studios Motion Pictures)
MY SUNNY MAAD (Totem Films)
RAYA AND THE LAST DRAGON (Walt Disney Studios)
MIGLIOR FILM STRANIERO – LINGUA NON INGLESE (EX LINGUA STRANIERA)
COMPARTMENT NO. 6 – (FINLAND / RUSSIA / GERMANY) (Sony Pictures Classics)
DRIVE MY CAR – (JAPAN) (Janus Films)
THE HAND OF GOD – (ITALY) (Netflix)
A HERO – (FRANCE / IRAN) (Amazon Studios)
PARALLEL MOTHERS – (SPAIN) (Sony Pictures Classics)
MIGLIOR PERFORMANCE DI UN’ATTRICE IN UN RUOLO DI NON PROTAGONISTA IN QUALSIASI FILM
CAITRIONA BALFE – BELFAST
ARIANA DEBOSE – WEST SIDE STORY
KIRSTEN DUNST – THE POWER OF THE DOG
AUNJANUE ELLIS – KING RICHARD
RUTH NEGGA – PASSING
LA MIGLIORE PERFORMANCE DI UN ATTORE IN UN RUOLO DI SUPPORTO IN QUALSIASI FILM
BEN AFFLECK – THE TENDER BAR
JAMIE DORNAN – BELFAST
CIARÁN HINDS – BELFAST
TROY KOTSUR – CODA
KODI SMIT-MCPHEE – THE POWER OF THE DOG
MIGLIOR REGISTA – FILM
KENNETH BRANAGH – BELFAST
JANE CAMPION – THE POWER OF THE DOG
MAGGIE GYLLENHAAL – THE LOST DAUGHTER
STEVEN SPIELBERG – WEST SIDE STORY
DENIS VILLENEUVE – DUNE
MIGLIOR SERIE TELEVISIVA – MUSICALE O COMMEDIA IL GRANDE – HULU
HACKS – HBO/HBO MAX
ONLY MURDERS IN THE BUILDING – HULU
RESERVATION DOGS – FX
TED LASSO – APPLE TV+
MIGLIOR PERFORMANCE DI UN’ATTRICE IN UNA SERIE TELEVISIVA – MUSICALE O COMMEDIA
HANNAH EINBINDER – HACKS
ELLE FANNING – THE GREAT
ISSA RAE – INSECURE
TRACEE ELLIS ROSS – BLACK-ISH
JEAN SMART – HACKS
MIGLIOR PERFORMANCE DI UN ATTORE IN UNA SERIE TELEVISIVA – MUSICALE O COMMEDIA
ANTHONY ANDERSON – BLACK-ISH
NICHOLAS HOULT – THE GREAT
STEVE MARTIN – ONLY MURDERS IN THE BUILDING
MARTIN SHORT – ONLY MURDERS IN THE BUILDING
JASON SUDEIKIS – TED LASSO
MIGLIORE SERIE LIMITATA TELEVISIVA, SERIE ANTOLOGICA O FILM PER LA TELEVISIONE
DOPESICK – HULU
IMPEACHMENT: AMERICAN CRIME STORY – FX
MAID – NETFLIX
MARE OF EASTTOWN – HBO/HBO MAX
THE UNDERGROUND RAILROAD – AMAZON PRIME VIDEO
MIGLIOR PERFORMANCE DI UN’ATTRICE IN UNA SERIE LIMITATA, UNA SERIE ANTOLOGICA O UN FILM PER LA TELEVISIONE
JESSICA CHASTAIN – SCENES FROM A MARRIAGE
CYNTHIA ERIVO – GENIUS: ARETHA
ELIZABETH OLSEN – WANDAVISION
MARGARET QUALLEY – MAID
KATE WINSLET – MARE OF EASTTOWN
MIGLIORE PRESTAZIONE DI UN ATTORE IN UNA SERIE LIMITATA, UNA SERIE ANTOLOGICA O UN FILM PER LA TELEVISIONE
PAUL BETTANY – WANDAVISION
OSCAR ISAAC – SCENES FROM A MARRIAGE
MICHAEL KEATON – DOPESICK
EWAN MCGREGOR – HALSTON
TAHAR RAHIM – THE SERPENT
MIGLIOR PERFORMANCE DI UN’ATTRICE IN UN RUOLO DI SUPPORTO IN TELEVISIONE
JENNIFER COOLIDGE – THE WHITE LOTUS
KAITLYN DEVER – DOPESICK
ANDIE MACDOWELL – MAID
SARAH SNOOK – SUCCESSION
HANNAH WADDINGHAM – TED LASSO
MIGLIOR ATTORE IN UN RUOLO DI NON PROPRIETARIO IN TELEVISIONE
BILLY CRUDUP – THE MORNING SHOW
KIERAN CULKIN – SUCCESSION
MARK DUPLASS – THE MORNING SHOW
BRETT GOLDSTEIN – TED LASSO
O YEONG-SU – SQUID GAME