L’amore per il Texas di Leon Bridges e Khruangbin

1 Minuto

147 Parole

Proprio come la prima collaborazione, il nuovo EP Texas Moon nasce dall’amore di Khruangbin e Leon Bridges per il Texas.

Laura Lee, l’iconica bassista dei Khruangbin, dice che la collaborazione con Leon Bridges è come un breve racconto che avrà sempre spazio per future collaborazioni e che non si tratta solo dei Khruangbin o di Leon Bridges, ma di tutto un mondo che le due entità hanno creato insieme.

Si tratta della seconda collaborazione tra la nota band texana e il celebre cantante soul americano, seguito del fortunato e celebrato Texas Sun uscito all’inizio del 2020 e ancora oggi suonato dalle radio di tutto il mondo.

Il nuovo EP Texas Moon il 18 febbraio 2022 per Dead Oceans. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA