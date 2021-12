Il Festival di Sanremo, gli autori delle canzoni e le novità

3 Minuti

518 Parole

Sabato 4 dicembre 2021 Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus ha svelato i nomi dei 22 big che parteciperanno alla 72° edizione del “Festival di Sanremo”. In queste pagine è stata già pubblicata la lista completa degli artisti in gara, ma per comodità la riporteremo di nuovo:

Elisa

Gianni Morandi

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga con Rettore

Noemi

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

Highsnob e HU

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mamhood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7ven

Come da consuetudine sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni sulle canzoni presentate, così come le dichiarazioni a caldo degli artisti selezionati, tutti entusiasti di partecipare alla kermesse canora. Meno compiaciuti gli esclusi. A guidare il gruppo degli scontenti i Jalisse, che incassano il venticinquesimo rifiuto da parte della direzione artistica sanremese. Tra i grandi delusi anche i Kolors che hanno smesso di seguire Amadeus su Instagram, che ai giorni nostri è un po’ come togliere il saluto. Infuriato anche Francesco Monte per la partecipazione della cantante spagnola Ana Mena, colpevole di non essere italiana. In realtà nel regolamento festivaliero si parla di canzoni in lingua italiana, senza nessuna restrizione alla partecipazione nei confronti di artisti provenienti da altri paesi.

L’avvicinarsi dell’inizio della manifestazione ha innescato anche il toto co-conduzione. Tra i nomi più papabili che potrebbero affiancare il direttore artistico ci sono Alessia Marcuzzi, Miriam Leone e Matilde Gioli. Data quasi per certa anche la partecipazione di Roberto Benigni.

Ovviamente sono anche iniziati i pronostici per i favoriti, tanto che su siti come PlanetWin 365 si può già scommettere sul vincitore. Secondo i bookmakers Emma ed Elisa sono le favorite a pari merito: la quota per la vittoria dell’una o dell’altra verrebbe sestuplicata. Seguono il duo Mahmood–Blanco e Sangiovanni, la cui affermazione paga 7 volte la puntata fatta, mentre ultima è Iva Zanicchi, dove in caso di prima posizione la quota versata sarebbe moltiplicata per 41. In siti come questo, che di solito si concentrano su scommesse sportive, si possono piazzare puntate su ogni disciplina e competizione in una qualsiasi parte del globo. Chiaramente il Festival della canzone italiana non poteva mancare.

In attesa di ottenere altre indiscrezioni riguardo testi e titoli delle canzoni in gara, abbandoniamo per un attimo l’aspetto più frivolo della manifestazione e concentriamoci su ciò che si sa sulle canzoni di questa edizione. Quasi tutti i cantanti in gara hanno firmato i loro pezzi, alcuni con la collaborazione di artisti esterni. Si sono invece affidati alla scrittura di altri autori Gianni Morandi che porterà un pezzo di Jovanotti, e Ama Mena che canterà un brano di Rocco Hunt e Federica Abbate. C’è il più grande riserbo, invece, sulle canzoni di Emma, Massimo Ranieri, Iva Zanicchi e Giusy Ferreri.

Photo by Unsplash

Per chi volesse seguire il festival canoro ricordiamo che sarà visibile sui canali televisivi della Radio Televisione Italiana: Rai 1, in diretta nel nostro paese, e Rai Italia, all’estero. Inoltre la gara canora potrà essere vista anche in differita sul web su RaiPlay, o ascoltata in diretta su Rai Radio 2. Per gli appassionati di musica nostrana le date da segnare sul calendario sono dal 1° al 5 febbraio. (Annina Iroto)