Julie Doiron. Nuovo album da solista dopo 9 anni

1 Minuto

142 Parole

A distanza di 9 anni dal suo ultimo album in studio, So Many Days del 2012, e dopo diversi progetti collaborativi, la cantautrice canadese Julie Doiron torna con un nuovo album da solista che racchiude brani precedentemente registrati su EP e singoli.

Si intitola I Thought of You ed è uscito il 26 novembre 2021 per la piccola etichetta indipendente You’ve Changed Record e vede la collaborazione di Daniel Romano, Ian Romano e Dany Placard.

Nel disco ci sono Ran dalla compilation Hits With Tits Vol. 6 del 2019, Good Reason e la titletrack Thought of You dal disco Greville Tapes del 2016 con Nancy Pants e Cancel the Party estratto dall’EP congiunto del 2003 Julie Doiron/Okkervil River. (La redazione)

