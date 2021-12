«Before the Baby», il nuovo album di Samia

1 Minuto

103 Parole

L’album di debutto della cantautrice di Los Angeles Samia Finnerty, più semplicemente Samia, risale al 2020 e si intitola The Baby.

Questo nuovo disco Before the Baby, pubblicato il 3 dicembre 2021 da Grand Jury, raccoglie – come è facile intuire dal titolo – una serie di singoli della musicista residente a New York City risalenti al 2017, ovvero prima del suo debutto.

Before the Baby di Samia è disponibile in streaming su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA