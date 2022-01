«Gap Generazionale», il nuovo singolo di Brusco

1 Minuto

Gap Generazionale è il primo singolo estratto da Monumento, il nuovo EP di Brusco in uscita per Mitraglia Records nella prossima primavera e che vedrà anche la partecipazione di Ensi e Nina Zilli.

In Gap Generazionale del musicista e compositore italiano racconta in modo ironico e incisivo come siano cambiate le nostre abitudini e il rapporto con le canzoni con il susseguirsi delle generazioni, con particolare riferimento alle limitazioni imposte alla musica in questo particolare periodo storico.

La musica e la sua fruizione, così come le nostre abitudini quotidiane, cambiano e si evolvono, segnando di conseguenza l’incolmabile “gap generazionale” tra i millennials e quelli chi affollavano i negozi di dischi, compravano cd e scaricavano mp3.

Il ritmo irresistibile del producer The Eve e i flow di Brusco fondono insieme diversi generi musicali: afrobeat, rap e dance. (La redazione)