«Fingers Crossed», l’entusiasmante album d’esordio degli Artsick

1 Minuto

212 Parole

Gli Artsick si sono formati nel giugno 2018 quando Christina Riley dei NorCal Burnt Palms ha incontrato il batterista Mario Hernandez dei Kids On A Crime Spree e Ciao Bella e la bassista Donna McKean dei Lunchbox e Hard Left.

Dopo il loro fantastico singolo d’esordio del 2018, sono ora tornati con il primo lavoro sulla lunga distanza dal titolo Fingers Crossed, un disco elettrizzante, avvincente e decisamente divertente che prende in esame una vasta fascia di band della storia dell’indie, dai progenitori del fai da te come Dolly Mixture al lato più punk del genere come Talulah Gosh e Fat Tulips, fino al pop underground internazionale della K Records degli anni ’90 e di gruppi indie pop più recenti come Vivian Girls e Colleen Green.

Christina Riley dice di essere stata “sempre attratta da chitarre sfocate, melodie piene di emozioni e canzoni con urgenza” e questo è immediatamente evidente in ogni momento di questo eccellente album di debutto.

Pubblicato il 21 gennaio 2022 da Slumberland Records, Fingers Crossed degli Artsick è un disco emozionante composto da 11 potenziali singoli. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA