Rolo Tomassi. «Where Myth Becomes Memory» è il nuovo album della band inglese

Where Myth Becomes Memory dei britannici Rolo Tomassi è la parte finale di una trilogia iniziata con Grievances del 2015 e proseguita con Time Will Die And Love Will Bury It del 2018, l’album della band più acclamato dalla critica fino a oggi.

Ogni album dei Rolo Tomassi mostra segni di crescita – si pensi all’esordio Hysterics del 2010 e ai successivi Cosmology del 2010 e Astraea del 2012 – ma Where Myth Becomes Memory è il culmine di un periodo di creatività del gruppo che questa volta da vita a un sound più selvaggio e sfrenato ma al contempo dalle atmosfere cinematografiche.

Pubblicato il 4 febbraio 2022 da Eone Music, Where Myth Becomes Memory segna dunque un passaggio della formazione inglese con sonorità che si muovono tra progr rock, mathcore, post-hardcore e post-metal. (La redazione)

