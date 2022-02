«Gli animali sociali» del musicista dell’Alabama Duquette Johnston

1 Minuto

195 Parole

Duquette Johnston è un artista totale, attivo da 30 anni all’interno della scena indipendente americana, prima con i Verbena, poi come apprezzato solista country rock dal tocco folk.

Il suo nuovo album, The Social Animals, è arrivato dopo un lungo percorso, otto anni che hanno messo duramente alla prova Duquette e la sua famiglia, con lutti, problemi di salute ed economici, ma anche gioie come la nascita del primo figlio.

Con questo suo nuovo lavoro in uscita il 25 febbraio 2022 per Single Lock Records, Duquette Johnston ha dato libero sfogo alla sua creatività, guardato a quanto di buono fatto durante i suoi esordi indie-rock e alternative e coniugato tutto con la sua passione per l’americana tipica dell’Alabama e degli stati del sud.

Registrato, missato e prodotto da John Agnello (noto per aver lavorato con Kurt Vile, Waxahatchee e Dinosaur Jr.), The Social Animals vede anche la collaborazione dell’ex batterista dei Sonic Youth Steve Shelley. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA