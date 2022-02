«Stay Firm» è il nuovo singolo di Shirley Davis & The Silverbacks 

2 Minuti

263 Parole

Ci chiede risolutezza, Shirley Davis, nel nuovo video e singolo Stay Firm che anticipa l’uscita del terzo album con la band spagnola The Silverbacks, intitolato Keep On Keepin’ On e previsto a fine Marzo.



Considerata da molti la “nuova diva del soul europeo”, Davis è una che ne sa qualcosa di resilienza. Londinese di nascita e giamaicana di origine, si trasferisce in Australia a soli 16 anni per amore, rimanendo da lì a poco incinta, e in breve tempo trovandosi a fare la madre single.



Non smette però di inseguire il suo sogno di fare la cantante, e raggiunge anche notevoli traguardi, diventando richiestissima come backup singer nei tour australiani di tantissimi artisti internazionali. Dopo essere tornata in Europa Shirley viene scoperta dalla Tucxone Records, che la invita a registrare dei brani con la loro house band, The Silverbacks, con cui la Davis pubblica l’album di debutto, Black Rose nel 2016.

E non smette di inseguire il suo sogno nemmeno dopo che si ammala gravemente nel 2017 a causa di un virus, rimanendo per mesi in ospedale, paralizzata e in coma. Appena recuperate le forze e dimessa, Davis torna dritta sul palco e in studio di registrazione, per incidere il secondo disco Wishes & Wants che esce nel 2018.

Non sorprende allora, che questa tenace cantante ci inviti a “tener duro” (“stay firm”, appunto). Armiamoci quindi di pazienza, all’uscita del disco manca più un mese. (Adaja Inira)