La cantante Veronica Lucchesi e il chitarrista Dario Mangiaracina, meglio noti come La Rappresentante di Lista, attraverso il loro account Twitter lanciano l’idea di un concerto per raccogliere fondi a favore della popolazione ucraina vittima dell’attacco russo.

Un’iniziativa che sosteniamo e condividiamo molto volentieri in questo momento estremamente drammatico per l’Ucraina e per tutta l’umanità. (La redazione)