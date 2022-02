Anna Netrebko. L’appello della cantante lirica russa: «Sono contraria a questa guerra»

La cantante lirica russa naturalizzata austriaca Anna Netrebko attraverso la sua pagina ufficiale Facebook si è schierata contro la guerra in Ucraina, pur aggiungendo che nessuno dovrebbe obbligare un artista a esprimere un parere politico sull’attuale situazione.

Mi sono presa un po’ di tempo per riflettere perché penso che la situazione sia troppo grave per commentare senza pensarci davvero.

Prima di tutto: sono contraria a questa guerra.

Sono russa e amo il mio paese, ma ho molti amici in Ucraina e il dolore e la sofferenza in questo momento mi spezzano il cuore. Voglio che questa guerra finisca e che le persone possano vivere in pace. Questo è ciò cui spero e prego.

Voglio aggiungere una cosa, però: costringere gli artisti, o qualsiasi personaggio pubblico, a esprimere pubblicamente le proprie opinioni politiche e a denunciare la propria patria non è giusto.

Questa dovrebbe essere una libera scelta. Come molti dei miei colleghi, non sono un personaggio politico. Non sono un’esperta di politica. Sono un’artista e il mio scopo è unire le persone al di là delle divisioni politiche.

Anna Netrebko (fonte FB)