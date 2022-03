Il sound gentile di Kaina con il nuovo album «It Was A Home»

1 Minuto

149 Parole

Kaina è un’artista americana che fa musica generazionale che supera i confini e che mette insieme il sound della sua natia Chicago con la sua eredità culturale venezuelana e guatemalteca.

Una fusione culturale già manifestata nel suo album di debutto del 2019 Next To The Sun, che l’ha resa leader di un movimento di artisti il ​​cui lavoro è imperniato su identità e rappresentazione.

Nel corso degli anni Kaina ha creato un sound gentile che mescola soul, r&b, musica latina e pop con canzoni che esplorano territori come l’amore, l’eredità culturale e la discendenza.

It Was A Home è il nuovo album della cantante di Chicago pubblicato il 4 marzo 2022 per City Slang. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA