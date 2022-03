Toro y Moi con il settimo album «Mahal»

1 Minuto

161 Parole

Mahal è il settimo album di Toro y Moi, progetto capitanato dal musicista statunitense Chaz Bear già collaboratore di personaggi come Tyler, The Creator, Flume, Travis Scott, HAIM e Caroline Polachek.

Chaz e i suoi Toro y Moi sono musicisti onnivori, capaci di scrivere favolose tracce dai toni indie rock e influenzate da chillwave, house, psichedelia, hip hop, funk e techno, ma principalmente di creare atmosfere pop dannatamente incisive.

L’annuncio di Mahal è arrivato a due anni di distanza dall’uscita di Outer Peace, incensato da Pitchfork come uno dei suoi migliori album di sempre, e a un anno dal singolo The Difference realizzato con Flume (utilizzato anche per una nota campagna Apple).

Mahal sarà pubblicato il 29 aprile 2022 per Dead Oceans, anticipato dai singoli Postman e Magazine. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA