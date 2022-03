1 Minuto

La cantante ucraina Jamala, vincitrice a Stoccolma dell’Eurovision Song Contest del 2016 con il brano 1944, ha raccolto la somma di 67 milioni di euro per l’Ucraina.

Il denaro – come scrive il Kyiv Independent – è stato raccolto da Jamala per aver eseguito aver eseguito 1944 alla selezione nazionale dell’Eurovision in Germania il 4 marzo 2022. (La redazione)